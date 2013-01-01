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Степанова Ольга Сергеевна
8.6
9
Степанова Ольга Сергеевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1988 г. окончания
Клиническая интернатура по акушерству и гинекологии, 1988 - 1989 гг.
Курсы повышения квалификации
ТУ "Оперативная гинекология, гинекологическая эндокринология"
ПП "Ультразвуковая диагностика"
Сертификат по специальности "Акушерство и гинекология", 2013 г.
Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач акушер-гинеколог, ЦГБ, г. Находка, 1989 - 1994 гг.
Врач акушер-гинеколог, хирургическое отделение, медицинское объединение ДВО РАН, 1994 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Гарант
Доступна онлайн запись
ул. Днепропетровская, 18
Первичный приём взрослых
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9 отзывов
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