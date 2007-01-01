  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Гарант
Гарант
0.5
Рейтинг

Гарант

В клинике 2 врача
Записаться на приём
Адреса
ул. Днепропетровская, 18
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Степанова Ольга Сергеевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Степанова Ольга Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Коноваленко Владимир Григорьевич
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коноваленко Владимир Григорьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 343 врача
    5.0
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
  • Госпиталь для ветеранов войн
    Госпиталь для ветеранов войн В клинике 199 врачей
    5.6
Все клиники