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  3. Центр материнства и детства
Центр материнства и детства
3.3
Рейтинг

Центр материнства и детства

Государственная
В клинике 166 врачей
Адреса
ул. Уборевича, 30/37
Сейчас закрыто
Консультативные приемы
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационары
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
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Врачи работающие в клинике
Нелюбов Игорь Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Нелюбов Игорь Владимирович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ремез Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ремез Светлана Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Трахтенберг Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трахтенберг Ольга Александровна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Гривкова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гривкова Екатерина Владимировна

Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Кулик Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Людмила Александровна

Рентгенолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Рентгенолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Шлыков Вадим Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шлыков Вадим Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
Травматолог-ортопед
Стаж 23 года
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Шастун Юлия Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шастун Юлия Аркадьевна

Кардиолог
Стаж 21 год
Кардиолог
Стаж 21 год
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Принимает детей
Свиньин Андрей Валерьевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Свиньин Андрей Валерьевич

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 17 лет
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 17 лет
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Дыдыка Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дыдыка Людмила Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 5 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Еременко Максим Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еременко Максим Алексеевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Шишацкая Светлана Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шишацкая Светлана Николаевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Бурая Ольга Николаевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурая Ольга Николаевна

Нефролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Жуков Виталий Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Жуков Виталий Сергеевич

Уролог, Хирург
Стаж 45 лет
Уролог, Хирург
Стаж 45 лет
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Принимает детей
Румянцев Илья Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Румянцев Илья Михайлович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Разумова Виктория Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Ярмолюк Виктория Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ярмолюк Виктория Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Петрова Ольга Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петрова Ольга Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Турсин Александр Сергеевич
9.7
Рейтинг
Рейтинг
9.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Турсин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
УЗИ-специалист
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Кравцов Юрий Александрович
9.4
Рейтинг
Рейтинг
9.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кравцов Юрий Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Горлов Роман Александрович
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
29
отзывов

Горлов Роман Александрович

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Белякова Ольга Олеговна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Белякова Ольга Олеговна

Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Василенко Елена Михайловна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Василенко Елена Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Капацинская Оксана Владимировна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Капацинская Оксана Владимировна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Зиганшин Дмитрий Валерьевич
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Зиганшин Дмитрий Валерьевич

УЗИ-специалист, Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Дубовый Сергей Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дубовый Сергей Анатольевич

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рубцова Анна Юрьевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Рубцова Анна Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ди Алексей Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ди Алексей Юрьевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Балчихина Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Балчихина Наталья Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Беленькая Анастасия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беленькая Анастасия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Васильева Татьяна Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Васильева Татьяна Геннадьевна

Педиатр, Заведующий поликлиникой
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Педиатр, Заведующий поликлиникой
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кузора Елена Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кузора Елена Владимировна

Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Спицын Станислав Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Спицын Станислав Игоревич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 6 лет
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Прилепко Полина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прилепко Полина Анатольевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Ткаченко Олег Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Олег Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Хе Ирина Санчольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хе Ирина Санчольевна

Кардиолог
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 11 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Косянчук Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косянчук Татьяна Владимировна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гуляева Татьяна Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуляева Татьяна Петровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Милкина Екатерина Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Милкина Екатерина Юрьевна

Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кондратьева Галина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кондратьева Галина Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Морозова Инна Игоревна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозова Инна Игоревна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сергеева Латавра Иосифовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сергеева Латавра Иосифовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ткачук Яна Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ткачук Яна Петровна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Пронина Елена Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Пронина Елена Николаевна

Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Полинтова Ольга Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Полинтова Ольга Николаевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Журавлева Елена Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Журавлева Елена Борисовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Ли Олег Енхоевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ли Олег Енхоевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Рыбалкина Валентина Николаевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рыбалкина Валентина Николаевна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Уролог-андролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Клименко Виктория Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Клименко Виктория Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Победоносцева Наталия Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Победоносцева Наталия Михайловна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рязанова Людмила Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рязанова Людмила Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Белоус Наталья Альбертовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белоус Наталья Альбертовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Шевченко Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шевченко Наталья Николаевна

Гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Тихомирова Валерия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Тихомирова Валерия Юрьевна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Уролог-андролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Григорьева Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Григорьева Наталья Викторовна

Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сергеева Наталья Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сергеева Наталья Юрьевна

Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Дьячкова Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дьячкова Юлия Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гладских Татьяна Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гладских Татьяна Алексеевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кучекеева Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кучекеева Людмила Ивановна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ляхов Александр Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ляхов Александр Иванович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гришина Любовь Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гришина Любовь Александровна

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Макарчук Светлана Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
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19
отзывов

Макарчук Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Якименко Вадим Анатольевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
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7
отзывов

Якименко Вадим Анатольевич

Нейрохирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Синицина Людмила Трофимовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
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1
отзыв

Синицина Людмила Трофимовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Панчоян Варваре Мкртичевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Панчоян Варваре Мкртичевна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Пешкова Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Пешкова Елена Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Гурьева Маринжина Марленовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Гурьева Маринжина Марленовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Абдуллаева Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Абдуллаева Елена Сергеевна

Неонатолог
Стаж 9 лет
Неонатолог
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Москальцова Надежда Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Москальцова Надежда Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Поцелуева Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Поцелуева Ирина Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
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Ильющенков Антон Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ильющенков Антон Сергеевич

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Рентгенолог
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Чарыкова Мария Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Чарыкова Мария Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Синягина Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Синягина Евгения Валерьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Смольников Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Смольников Александр Александрович

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Степанова Елена Октаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Степанова Елена Октаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
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Абрамченко Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Абрамченко Анна Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Томко Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Томко Галина Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
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Трегуб Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Трегуб Ирина Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
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Фрунзе Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Фрунзе Анастасия Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Чекалина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Чекалина Елена Владимировна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
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Хаснутдинова Алена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Хаснутдинова Алена Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
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Чекуренкова Татьяна Валерьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Чекуренкова Татьяна Валерьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
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Ченцова Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Ченцова Людмила Николаевна

Хирург
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Хирург
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Принимает детей
Чернышова Раиса Михайловна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Чернышова Раиса Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
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Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Черношейкин Борис Федорович
6.0
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6.0 из 10
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Черношейкин Борис Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
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Чучкина Ирина Валерьевна
6.0
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6.0 из 10
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Чучкина Ирина Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Шахназарян Тигран Каренович
6.0
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6.0 из 10
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Шахназарян Тигран Каренович

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Шведова Татьяна Александровна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Шведова Татьяна Александровна

Физиотерапевт
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Физиотерапевт
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Шейко Ирина Анатольевна
6.0
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6.0 из 10
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Шейко Ирина Анатольевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
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Шерстобитова Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
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Шерстобитова Ольга Валентиновна

Спортивный врач
Стаж не указан
Спортивный врач
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Сергута Любовь Николаевна
6.0
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6.0 из 10
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0
отзывов

Сергута Любовь Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Яворская Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
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0
отзывов

Яворская Марина Владимировна

Педиатр, Психотерапевт
Стаж 18 лет
Педиатр, Психотерапевт
Стаж 18 лет
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Принимает детей
Боролис Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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0
отзывов

Боролис Ирина Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Принимает детей
Шульга Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Шульга Светлана Юрьевна

Трансфузиолог
Стаж не указан
Трансфузиолог
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Павлов Андрей Васильевич
6.0
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6.0 из 10
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0
отзывов

Павлов Андрей Васильевич

Зав. отделением, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 27 лет
Зав. отделением, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 27 лет
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Погодаева Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Погодаева Татьяна Викторовна

Неонатолог
Стаж 9 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Неонатолог
Стаж 9 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Богомолова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Богомолова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Бояркина Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бояркина Евгения Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Бурма Виктор Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурма Виктор Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
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Новикова Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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3
отзыва

Новикова Марина Викторовна

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 11 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 11 лет
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Принимает детей
Трофимова Наталья Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трофимова Наталья Олеговна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Зернова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зернова Екатерина Сергеевна

Педиатр
Стаж 6 лет
Педиатр
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Александрова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрова Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Сёмина Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сёмина Светлана Юрьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Слепченко Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Слепченко Екатерина Сергеевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Брезинская Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Брезинская Светлана Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Буев Андрей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Буев Андрей Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Щербань Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Щербань Анна Владимировна

Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Хлудеев Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Хлудеев Владимир Николаевич

Сексолог
Стаж не указан
Сексолог
Стаж не указан
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Смольников Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Смольников Сергей Александрович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Васильева Наталья Иосифовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Васильева Наталья Иосифовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Цывкина Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Цывкина Галина Ивановна

Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Луценко Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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отзывов

Луценко Галина Анатольевна

Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Воронина Валентина Георгиевна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Воронина Валентина Георгиевна

Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Генетик
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Власова Людмила Борисовна
6.0
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Рейтинг
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Власова Людмила Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
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Михайлик Лариса Ивановна
6.0
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6.0 из 10
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Михайлик Лариса Ивановна

Генетик
Стаж не указан
Генетик
Стаж не указан
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Решетова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Решетова Ольга Александровна

Психолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Психолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Волчкович Лариса Григорьевна
6.0
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6.0 из 10
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Волчкович Лариса Григорьевна

Физиотерапевт
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Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Симонян Мнацакан Авакович
6.0
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6.0 из 10
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Симонян Мнацакан Авакович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Бруенок Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Бруенок Елена Валерьевна

Генетик, Лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
Генетик, Лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гордеева Ольга Вячеславовна
6.0
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Гордеева Ольга Вячеславовна

Педиатр
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Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чаусова Полина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
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Чаусова Полина Александровна

Генетик
Стаж не указан
Генетик
Стаж не указан
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Шапкина Наталья Николаева
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Шапкина Наталья Николаева

Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Генетик
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Пожарская Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
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6.0 из 10
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Пожарская Ирина Николаевна

Генетик
Стаж не указан
Генетик
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Егорова Светлана Владимировна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Егорова Светлана Владимировна

Эндокринолог, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гурьянова Елизавета Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Гурьянова Елизавета Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Ишпахтина Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Ишпахтина Галина Ивановна

Логопед
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Логопед
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Принимает детей
Дейкун Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Дейкун Анна Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Егай Юрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Егай Юрий Владимирович

Кардиолог, Аритмолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Аритмолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Королькова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королькова Ольга Владимировна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Завьялова Татьяна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Завьялова Татьяна Павловна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Дорошенко Константин Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Дорошенко Константин Владимирович

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач второй категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Перерва Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Перерва Анна Сергеевна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
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Принимает детей
Зябко Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Зябко Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Колесникова Виктория Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Колесникова Виктория Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Мантурова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мантурова Анна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Старцева Инна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Старцева Инна Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кириченко Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Кириченко Ольга Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Цупик Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Цупик Ирина Сергеевна

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
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Принимает детей
Перлова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перлова Татьяна Ивановна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Дерр Максим Яковлевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Дерр Максим Яковлевич

Травматолог-ортопед
Стаж 6 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Клерсфельд Лина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Клерсфельд Лина Алексеевна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Бусаров Сергей Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Бусаров Сергей Леонидович

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Клименчук Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименчук Наталья Сергеевна

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Кожушко Виктория Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожушко Виктория Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Трошина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трошина Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Косырева Надежда Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косырева Надежда Федоровна

Диетолог
Стаж не указан
Диетолог
Стаж не указан
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Григорьева Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Людмила Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 52 года
Акушер-гинеколог
Стаж 52 года
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Принимает детей
Сафронова Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сафронова Ирина Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Крымсалова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крымсалова Ольга Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Куликов Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куликов Сергей Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Лазарь Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарь Виктория Владимировна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Колесник Иван Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Колесник Иван Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
УЗИ-специалист
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Лельчук Софья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лельчук Софья Александровна

Уролог-андролог
Стаж 14 лет
Уролог-андролог
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Макаркина Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаркина Наталья Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Марухно Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марухно Наталья Ивановна

Хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Мельниченко Маргарита Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельниченко Маргарита Павловна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Воронин Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронин Сергей Владимирович

Генетик, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Генетик, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Мельянкин Алексей Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Мельянкин Алексей Валерьевич

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Можарова Елена Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Можарова Елена Евгеньевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Молчан Валерия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчан Валерия Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Павлова Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлова Надежда Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Рахманова Светлана Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рахманова Светлана Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Трофимова Юлия Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трофимова Юлия Александровна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Березюк Ольга Николаевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Березюк Ольга Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Опрышко Инесса Анатольевна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Опрышко Инесса Анатольевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
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Зинченко Светлана Прокопьевна
4.5
Рейтинг
Рейтинг
4.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Зинченко Светлана Прокопьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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