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Центр материнства и детства
Государственная
В клинике 166 врачей
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Информация
Центр материнства и детства входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:
- Диагностический центр;
- Центр восстановительной медицины и реабилитации;
- Центр реабилитации слуха;
- Врачебно-физкультурный диспансер;
- Центр вакцинопрофилактики.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 11 лет / Врач второй категории
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 18 лет
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Стаж 9 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 52 года
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Стаж 14 лет
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