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Клерсфельд Лина Алексеевна
6.0
0
Клерсфельд Лина Алексеевна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рефлексотерапия", 2012 г.
Сертификат "Рефлексотерапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
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