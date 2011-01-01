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Трофимова Юлия Александровна
5.7
1
Трофимова Юлия Александровна
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская хиpуpгия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
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