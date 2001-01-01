Криницкий Александр Сергеевич
Стаж 17 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Проводит лечение и консультации по следующим направлениям: неврология, нейрохирургия, мануальная терапия, остеопатия. Использует авторские методики лечения.
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Адреса и стоимость приёма
Доступен вызов на дом
ул. Русская, 94А
Консультация взрослых
Мануальный терапевт
1000 р
Остеопат
1000 р
Консультация детей
Мануальный терапевт
1000 р
Остеопат
1000 р
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
3000 р
Остеопат
3000 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
3000 р
Остеопат
3000 р
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