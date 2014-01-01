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Кулакова Татьяна Андреевна
6.8
2
Кулакова Татьяна Андреевна
Хирург
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, 2014 г.
Интернатура по специальности «Общая хирургия», 2014 - 2015 гг.
Курсы повышения квалификации
ТУ по программе «Хирургическая тиреоидология», СЗГМУ им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Тематическое усовершенствование по программе «Хирургическая тиреоидология», СЗГМУ им. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2016 г.
Первичная переподготовка по специальности «Онкология», 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
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