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  3. Буев Андрей Сергеевич
Буев Андрей Сергеевич
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Буев Андрей Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
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