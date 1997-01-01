Каргиева Наталья Григорьевна
Стаж 30 лет
Принимает детей
Производит ультразвуковую диагностику органов брюшной полости, почек, органов малого таза, мочевого пузыря, простаты, ТРУЗИ, узи мошонки, молочных желез, щитовидной железы.
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Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
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