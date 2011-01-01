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Кательников Артем Валерьевич
6.0
6
Кательников Артем Валерьевич
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ГОУ ВПО ВГМУ, «Лечебное дело», 2011 г. окончания
Ординатура – ГОУ ВПО ТГМУ, 2011-2013 гг, «Ультразвуковая диагностика»
Курсы повышения квалификации
ФБОУ ВО ТГМУ, «Ультразвуковая диагностика», 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, МЦ "Диамед"
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
6 отзывов
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