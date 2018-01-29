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Санас
8.4
Рейтинг

Санас

В клинике 82 врача
Адреса
Мед. центр, главный офис
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Русская, 76
Здание Советского ЗАГСа
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
c 8:30 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических и многих других заболеваниях. Врачи высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук.

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Врачи работающие в клинике
Лоскутов Алексей Евгеньевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лоскутов Алексей Евгеньевич

Гематолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Бондарева Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарева Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Молчан Илья Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчан Илья Иванович

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 13 лет
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Степанов Евгений Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанов Евгений Викторович

Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
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Кондратовский Павел Максимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кондратовский Павел Максимович

Гематолог
Стаж 20 лет
Гематолог
Стаж 20 лет
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Стужин Сергей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Стужин Сергей Александрович

Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Абрамова Евгения Игоревна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абрамова Евгения Игоревна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Пономаренко Юрий Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пономаренко Юрий Владимирович

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
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Бахтинов Максим Михайлович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
39
отзывов

Бахтинов Максим Михайлович

Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 14 лет
Психолог, Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Боровская Наталья Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Боровская Наталья Александровна

Гастроэнтеролог, Инфекционист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Инфекционист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Кормщиков Юрий Валентинович
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Кормщиков Юрий Валентинович

Уролог-андролог
Стаж 57 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог-андролог
Стаж 57 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Краснобаев Андрей Евгеньевич
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Краснобаев Андрей Евгеньевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Гроссман Станислав Сергеевич
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гроссман Станислав Сергеевич

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Гуменюк Дмитрий Борисович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Гуменюк Дмитрий Борисович

Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 21 год
Проктолог (колопроктолог), Эндоскопист
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Заяц Татьяна Альбертовна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
20
отзывов

Заяц Татьяна Альбертовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Когай Виктор Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Когай Виктор Викторович

Эндокринолог
Стаж 4 года
Эндокринолог
Стаж 4 года
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Доступен вызов на дом
Набокова Ольга Владимировна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Набокова Ольга Владимировна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Егупов Владимир Александрович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Егупов Владимир Александрович

Хирург, Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стрелец Юлия Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Стрелец Юлия Николаевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Петракова Марина Юрьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Петракова Марина Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Кудренко Елена Алексеевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Кудренко Елена Алексеевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Максименко Наталья Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Максименко Наталья Васильевна

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Смирнова Наталия Николаевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Смирнова Наталия Николаевна

Терапевт
Стаж 19 лет
Терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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Невмержицкая Ирина Юрьевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Невмержицкая Ирина Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ступин Александр Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ступин Александр Викторович

Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Самойленко Елена Витальевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Самойленко Елена Витальевна

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог, Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Климов Максим Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Климов Максим Александрович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ким Эльвира Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ким Эльвира Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Абарок Евгения Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абарок Евгения Валерьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Любарская Ольга Антоновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Любарская Ольга Антоновна

Ревматолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Смольников Вячеслав Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Смольников Вячеслав Александрович

Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Карьева Валерия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Карьева Валерия Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года
УЗИ-специалист
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
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Славин Алексей Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Славин Алексей Геннадьевич

УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ничипуренко Юлия Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ничипуренко Юлия Анатольевна

Эндоскопист
Стаж 17 лет / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 17 лет / Врач первой категории
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Галкина Антонина Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галкина Антонина Васильевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 28 лет
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Жилина Ирина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Жилина Ирина Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 38 лет
УЗИ-специалист
Стаж 38 лет
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Жакина Татьяна Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жакина Татьяна Николаевна

Гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Гаврилов Александр Альбертович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаврилов Александр Альбертович

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
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Ди Алексей Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ди Алексей Юрьевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пронягин Сергей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пронягин Сергей Викторович

Андролог, Уролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Андролог, Уролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Нецветаева Анна Владиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нецветаева Анна Владиславовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Чочия Светлана Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Чочия Светлана Викторовна

Уролог-андролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Петрищев Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петрищев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ананьев Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ананьев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Бобков Андрей Вадимович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бобков Андрей Вадимович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Бажутина Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бажутина Елена Анатольевна

Гастроэнтеролог, Терапевт, Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт, Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Маринченко Игорь Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Маринченко Игорь Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Колобова Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Колобова Людмила Ивановна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куликова Елена Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Куликова Елена Николаевна

Гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Полунина Олеся Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полунина Олеся Викторовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Нагорнюк Светлана Геннадьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Нагорнюк Светлана Геннадьевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кулагин Вячеслав Николаевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кулагин Вячеслав Николаевич

Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 16 лет
Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 16 лет
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Яковенко Надежда Николаевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Яковенко Надежда Николаевна

Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захарчук Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарчук Наталья Владимировна

Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Солодовников Виталий Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодовников Виталий Викторович

Нейрохирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Куценко Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куценко Елена Николаевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лаптева Светлана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лаптева Светлана Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедева Елена Геннадиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Елена Геннадиевна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года
УЗИ-специалист
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Навджавонова Наргис Оламджоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Навджавонова Наргис Оламджоновна

Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максимчук Оксана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максимчук Оксана Викторовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Батюкова Вера Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батюкова Вера Евгеньевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Шалаева Анна Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шалаева Анна Константиновна

Нефролог, Уролог-андролог
Стаж не указан
Нефролог, Уролог-андролог
Стаж не указан
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Ильичева Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильичева Лариса Александровна

Кардиолог
Стаж 22 года
Кардиолог
Стаж 22 года
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Кузнецова Анна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Анна Витальевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Обухова Лариса Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Обухова Лариса Геннадьевна

Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Смирнова Марина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Марина Валентиновна

Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Глухарева Анастасия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухарева Анастасия Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 2 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 2 года
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Никонова Александра Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Никонова Александра Михайловна

Терапевт
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Канищева Елена Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Канищева Елена Степановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года
Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года
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Денисенко Артур Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Артур Олегович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Невежкин Денис Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Невежкин Денис Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Макарова Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макарова Любовь Ивановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Филатова Маргарита Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Филатова Маргарита Юрьевна

Аллерголог-иммунолог, Вирусолог
Стаж 30 лет
Аллерголог-иммунолог, Вирусолог
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Грабовская Мария Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грабовская Мария Станиславовна

Пульмонолог
Стаж 4 года
Пульмонолог
Стаж 4 года
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Яценко Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яценко Светлана Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Казанцева Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казанцева Елена Анатольевна

Стоматолог
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Стоматолог
Стаж 29 лет / Врач второй категории
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Житинёва Татьяна Николаевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Житинёва Татьяна Николаевна

Гинеколог-эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Сергеева Татьяна Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сергеева Татьяна Николаевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 11 лет
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Зарипова Оксана Георгиевна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зарипова Оксана Георгиевна

УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Коломиец Елена Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Коломиец Елена Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
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Гаврилова Юлия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилова Юлия Константиновна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 7 лет
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 7 лет
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Свидерская Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свидерская Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 36 лет
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