  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Москальцова Надежда Владимировна
Москальцова Надежда Владимировна
6.0
0

Москальцова Надежда Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи