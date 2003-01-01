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  3. Смольников Сергей Александрович
Смольников Сергей Александрович
6.0
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Смольников Сергей Александрович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
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