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Владивостокская клиническая больница №4
Государственная
В клинике 97 врачей
Адреса
- +7 (423) 263 89 64 , контакт-центр
ул. Воропаева, 5
- +7 (423) 263 96 54, приемное отделение
- +7 (423) 263 94 34, приемная главного врача
- +7 (423) 263 95 89, главный врач
- +7 (423) 263 24 00, планово-экономический отдел
- +7 (423) 263 87 34, зав. поликлиникой
- +7 (423) 263 24 51, зав. терапевтическим отделением больницы
- +7 (423) 263 23 30, зав. терапевтическим отделением поликлиники
ул. Подгорная (о. Попова), 5
- +7 (423) 262 03 18
- +7 (423) 269 23 00, дежурный
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Информация
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения. Стационар, поликлиника, медицинская лаборатория.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
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Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
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