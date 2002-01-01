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Шахназарян Тигран Каренович
6.0
0
Шахназарян Тигран Каренович
Нейрохирург
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Ереванский медицинский институт, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Нейрохирург
По запросу
0 отзывов
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