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  3. Тихомирова Валерия Юрьевна
Тихомирова Валерия Юрьевна
6.3
5

Тихомирова Валерия Юрьевна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
5 отзывов

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