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Next Generation Clinic
3.7
Рейтинг

Next Generation Clinic

В клинике 6 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Алеутская, 45
АТК
c 8:30 до 20:30. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Информация

Центр репродукции и генетики. Репродуктолог, гинеколог, эмбриолог, терапевт.

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Врачи работающие в клинике
Богданова Светлана Ивановна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
26
отзывов

Богданова Светлана Ивановна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Сливко Елена Александровна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Сливко Елена Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедева Елена Евгеньевна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Лебедева Елена Евгеньевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Петракова Марина Юрьевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Петракова Марина Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Пологойко Галина Петровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пологойко Галина Петровна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Грачёва Алина Максимовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Грачёва Алина Максимовна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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