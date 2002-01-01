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Симонян Мнацакан Авакович
6.0
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Симонян Мнацакан Авакович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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