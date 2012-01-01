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Гурьева Маринжина Марленовна
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Гурьева Маринжина Марленовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Консультация детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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