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  3. Ишпахтина Галина Ивановна
Ишпахтина Галина Ивановна
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Ишпахтина Галина Ивановна

Логопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Логопед
По запросу
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