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Дихтярь Ксения Петровна
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Дихтярь Ксения Петровна
Логопед
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВФУ, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПК «Актуальные вопросы нейропсихологии», 2016 г.
«Экспресс диагностика речевых нарушений и логопедическая помощь на раннем реабилитационном этапе», 2016 г.
«Логопедический массаж в комплексной работе по преодолению речевых расстройств у детей и взрослых», 2016 г.
«Образовательная кинезиология», 2016 г.
«Телесно-ориентированная терапия», 2016 г.
«Азбука телесно-ориентированной психотерапии», 2016 г.
«Балинтовские группы как инструмент развития и профилактики выгорания специалистов «помогающих» профессий», 2016 г.
«Использование методики кинезиологического и кросстейпирования в логопедической практике», 2017 г.
Еще 5
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
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