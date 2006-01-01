Васильева Татьяна Геннадьевна
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения Приморского края. Награждена Грамотой Президента Российской федерации (2016 г.), Грамотами министерства здравоохранения РФ, Законодательного собрания Приморского края.
Привлекается в качестве эксперта и консультанта сложных, тяжёлый больных. Ведёт приём детей в Краевой детской консультативной поликлинике Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Имеет более 185 печатных работ по проблемам педиатрии в местных, центральных и зарубежных изданиях
Привлекается в качестве эксперта и консультанта сложных, тяжёлый больных. Ведёт приём детей в Краевой детской консультативной поликлинике Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Имеет более 185 печатных работ по проблемам педиатрии в местных, центральных и зарубежных изданиях
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Загрузка комментариев...