Турсин Александр Сергеевич
Стаж 11 лет
Принимает детей
Проводит пренатальную диагностику.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
ул. Баляева, 35
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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