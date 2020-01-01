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Парацельс
7.0
Рейтинг

Парацельс

В клинике 42 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
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Информация

Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.

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Врачи работающие в клинике
Тулупова Марина Сергеевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Тулупова Марина Сергеевна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Гридасова Наталья Александровна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гридасова Наталья Александровна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Дроздова Антонина Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Дроздова Антонина Васильевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Букарев Александр Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Букарев Александр Владимирович

Хирург
Стаж 8 лет
Хирург
Стаж 8 лет
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Доступен вызов на дом
Дербасова Наталья Николаевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Дербасова Наталья Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Федченко (Смирнова) Татьяна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федченко (Смирнова) Татьяна Александровна

Андролог, Маммолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Андролог, Маммолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
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Головко Ольга Германовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Головко Ольга Германовна

Уролог
Стаж 18 лет
Уролог
Стаж 18 лет
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Минкина Людмила Михайловна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Минкина Людмила Михайловна

Гематолог, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Калинкина Надежда Яковлевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калинкина Надежда Яковлевна

Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Кравцова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцова Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Федотова Ирина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федотова Ирина Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Бычкова Ольга Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бычкова Ольга Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Демченко Вера Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Демченко Вера Борисовна

Педиатр
Стаж 19 лет
Педиатр
Стаж 19 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Колосова Елена Георгиевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колосова Елена Георгиевна

Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет
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Принимает детей
Трифонов Иннокентий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трифонов Иннокентий Николаевич

Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Азарова Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Азарова Людмила Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Малышева Светлана Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Малышева Светлана Витальевна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Бронникова (Гридасова) Марина Валерьевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бронникова (Гридасова) Марина Валерьевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
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Ильинская Лариса Васильевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ильинская Лариса Васильевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Первова Галина Владимировна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Первова Галина Владимировна

Гематолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Федонин Евгений Анатольевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Федонин Евгений Анатольевич

УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
УЗИ-специалист
Стаж 10 лет
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Чернушевич Инна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чернушевич Инна Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Суровенко Татьяна Николаевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Суровенко Татьяна Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
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Столина Марина Львовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Столина Марина Львовна

Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Карпович Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпович Татьяна Александровна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Даниленко Жанна Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Даниленко Жанна Вячеславовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Пегова Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пегова Елена Валентиновна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Меркулова Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меркулова Галина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Записаться на приём
Бородай Светлана Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородай Светлана Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Лопушенко Татьяна Ярославовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лопушенко Татьяна Ярославовна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
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Дудченко Наталья Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дудченко Наталья Анатольевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Осипова Светлана Камильевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Осипова Светлана Камильевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Анна Владимировна Казанджий (Пятова)
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анна Владимировна Казанджий (Пятова)

Массажист, Косметик-эстетист
Стаж не указан
Массажист, Косметик-эстетист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Казанцев Александр Данилович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Казанцев Александр Данилович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 47 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
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Шульгина Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шульгина Наталья Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Басенко Ирина Владиславовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Басенко Ирина Владиславовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Соловьева Наталья Петровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Соловьева Наталья Петровна

Гепатолог, Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гепатолог, Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Шацкова Тамара Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шацкова Тамара Михайловна

Кардиолог
Стаж 43 года
Кардиолог
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
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Юркевич Галина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юркевич Галина Степановна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Толкачева Ольга Эриковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толкачева Ольга Эриковна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Алданова Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алданова Светлана Борисовна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Голиченко Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голиченко Татьяна Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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