Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бородай Светлана Витальевна
6.0
0
Бородай Светлана Витальевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лаптева
Екатерина Михайловна
УЗИ-специалист
,
Зав. отделением
6.6
2
Записаться
Задорожная
Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
7.2
5
Записаться
Кательников
Артем Валерьевич
УЗИ-специалист
6.0
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...