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  3. Бородай Светлана Витальевна
Бородай Светлана Витальевна
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Бородай Светлана Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
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