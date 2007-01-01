Трифонов Иннокентий Николаевич
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Направления деятельности доктора: исследования ЭФГДС, гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, малая эндохирургия.
Имеет большой опыт работы в диагностике заболеваний ЖКТ.
Имеет большой опыт работы в диагностике заболеваний ЖКТ.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
ул. Вострецова, 4
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Загрузка комментариев...