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Врач функциональной диагностики во Владивостоке

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Пархоменко Марина Юрьевна
6.0
0

Пархоменко Марина Юрьевна
Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пономаренко Юрий Владимирович
6.3
1

Пономаренко Юрий Владимирович
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
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Нафиков Никита Борисович
6.3
1

Нафиков Никита Борисович
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
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Олейник Ольга Николаевна
6.0
0

Олейник Ольга Николаевна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
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Астраханцева Галина Геннадьевна
6.0
0

Астраханцева Галина Геннадьевна
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пегова Елена Валентиновна
6.0
0

Пегова Елена Валентиновна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Меркулова Галина Анатольевна
6.0
0

Меркулова Галина Анатольевна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Заграй Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)
6.0
0

Заграй Лариса Михайловна (запись на ЭКГ)
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Медицинская сестра (брат)
Стаж 29 лет
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Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
6.0
0

Морозенко Галина Сергеевна (запись на ЭКГ)
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики, Фельдшер
Стаж 34 года
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Сейидов Валерий Гамитович
9.3
16

Сейидов Валерий Гамитович
Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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