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Осипова Светлана Камильевна
6.6
2
Осипова Светлана Камильевна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Владивосток, ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
2 отзыва
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