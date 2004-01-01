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Дейкун Анна Александровна
6.0
0
Дейкун Анна Александровна
Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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