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Кондратьева Галина Александровна
6.6
4
Кондратьева Галина Александровна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва
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