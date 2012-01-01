Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Павлов Андрей Васильевич
6.0
0
Павлов Андрей Васильевич
Зав. отделением
,
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буякова
Елена Дмитриевна
Пульмонолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Король
Наталья Ивановна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
6.3
4
Записаться
Минкина
Людмила Михайловна
Гематолог
,
Зав. отделением
7.0
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...