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Кожушко Виктория Викторовна
6.0
0
Кожушко Виктория Викторовна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
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