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  3. Пожарская Ирина Николаевна
Пожарская Ирина Николаевна
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Пожарская Ирина Николаевна

Генетик
Стаж не указан
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Образование

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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Консультация взрослых
Генетик
По запросу
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