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  3. Синицина Людмила Трофимовна
Синицина Людмила Трофимовна
6.1
1

Синицина Людмила Трофимовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2014 г.
  • Сертификат "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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