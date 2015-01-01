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Зябко Наталья Викторовна
6.0
0
Зябко Наталья Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Иркутский государственный медицинский университет, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
0 отзывов
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