Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Томко Галина Николаевна
6.0
0
Томко Галина Николаевна
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Уссурийское медицинское училище, Медицинская сестра, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шильникова
Юлия Михайловна
Акушер
6.0
0
Записаться
Склярова
Наталья Викторовна
Акушер
6.3
1
Записаться
Голубцова
Галина Петровна
Акушер
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...