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  3. Крещук Антон Константинович
Крещук Антон Константинович
6.3
1

Крещук Антон Константинович

Нейрохирург
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
1 отзыв

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