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Тимошенко Тамара Яковлевна
6.0
0
Тимошенко Тамара Яковлевна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Рентгенология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-рентгенолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
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