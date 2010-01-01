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  3. Тимошенко Тамара Яковлевна
Тимошенко Тамара Яковлевна
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Тимошенко Тамара Яковлевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Рентгенология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением-врач-рентгенолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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