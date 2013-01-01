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Попова Ирина Васильевна
6.0
0
Попова Ирина Васильевна
Пульмонолог
Стаж 39 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Пульмонология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-пульмонолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
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