Киняйкин Михаил Федорович
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Доцент института терапии и инструментальной диагностики ТГМУ
Заведующий Краевым пульмонологическим центром КГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», Профессор РАЕН
Заведующий Краевым пульмонологическим центром КГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1», Профессор РАЕН
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Адреса и стоимость приёма
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
4500 р
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
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