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  3. Киняйкин Михаил Федорович
Киняйкин Михаил Федорович
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Киняйкин Михаил Федорович

Пульмонолог
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
Профи Клиник
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
4500 р
Дельфин
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Союзная, 17
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
5 отзывов

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