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Синенко Андрей Анатольевич
6.3
1
Синенко Андрей Анатольевич
Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
1 отзыв
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