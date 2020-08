Рублев Владислав Юрьевич

г. Томск, ФГБНУ ТНИМЦ РАН, Внутрисердечное электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция тахикардий, 2019 г.

г. Владивосток, ВБМК, Радиационная безопасность в медицинских организациях, 2018 г.

г. Новосибирск, ФГМУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, Клиническая электрофизиология и интервенционная аритмология, 2018 г.