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Океан
- +7 (423) 246 89 00, администратор
- +7 (423) 246 25 46, администратор
- +7 (423) 265 65 49, администратор, бронирование
- +7 (423) 246 46 43, регистратура
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- +7 (423) 246 46 32, стационарный номер
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Предлагается проживание гостиничного типа, проживание с лечением, туры выходного дня. Сауна и бассейн, солярий, тренажерный зал, бильярд, теннис. Для детей предусмотрена детская комната и игровая площадка на улице.
Расположение:
Медицинский центр "Океан" расположен в пригороде г.Владивостока в районе Садгорода.
Одно из направлений работы поликлинического отделения МЦ "Океан" – это колопроктология, область медицины, изучающая болезни толстой (прямой и ободочной) кишки, заднего прохода и параректальной области. Прием ведет Зайцев М.В.
Лечебная база:
-
Грязелечение ( морская лечебная грязь):аппликации, электрофорез, гальвано грязь, ингаляции с грязевым отжимом, тампоны;
-
Привозная минеральная вода;
-
Водолечение: лечебные ванны, включая озоновые, хвойные, жемчужные, углекислые, кислородные, скипидарные, ароматические, на основе природных солей, а также различные души: подводный (гидромассаж), Шарко, веерный, восходящий, циркулярный;
-
Аппаратная физиотерапия: ультразвук, магнитотерапия, КВЧ-терапия, лекарственный электрофорез, микроволновая терапия, вибросауна, светолечение, ингаляции, солярий Кетлера, биомагнитная камера Савина;
-
Обследование организма: УЗИ органов, МРТ;
-
Диагностика и лечение всех видов аритмий.
МЦ "Океан" оснащен современным комплексом для проведения инвазивной и неинвазиавной диагностики нарушений ритма сердца, проводятся ХМ ЭКГ, СМАД, ВСЭФИ сердца, РЧА, программации ЭКС и АИКД. Оборудование, позволяет определять места аритмий в сердце и воздействовать на очаг аритмии.
Все процедуры и операции проводятся врачом из г. Томск к.м.н. Егай Ю.В.
Лицензия ЛО-25-01-002131.
Проживание:
Отдыхающие размещаются в номерах в жилом корпусе:
-
Номер "Стандарт" 1-но, 2-х и 4-х местный. В номере: односпальные кровати, холодильник, телевизор, чайник, шкаф, санузел (туалет, душ и раковина), балкон;
-
Номер "Полулюкс" 2-х местный двухкомнатный. В спальне: двуспальная кровать. В гостиной: мягкая мебель, холодильник, чайник, телевизор, посуда. Также есть санузел (талет, душ, раковина) и балкон;
-
Номер "Люкс" 2-х местный. В номере: двуспальная кровать, кресло, стол, холодильник, телевизор, чайник, посуда. Есть лоджия и санузел (туалет, душ, раковина);
-
Номер "Люкс +" 2-х местный. В номере большая гостиная комната с большим диваном,кондиционером, холодильником, эл. чайником. Имеется рабочий стол оснащенный компьютером, ЖК телевизор. Другая комната — с двуспальной кроватью, комодом, с ЖК телевизором.
Стоимость проживания на 2017 год:
Гостиница:
|
Прейскурант номерного фонда ООО "Медицинский центр "Океан". Утвержден 23.01.2017 года
|
Категория номера
|
Стоимость проживания руб/сутки/чел
|
Одноместное размещение
|Двухместное размещение
|
"Люкс+" (двухместный)
|
5400
|5900
|
"Люкс" (двухместный)
|
4900
|5600
|
"Полулюкс" (двухместный)
|
4300
|5100
|
"Одноместный"
|
2700
|
"Двухместный"
|
3300
|3900
|
Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс"
|
1900
|
Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере
|
1400
|
Проживание ребенка до 3-х лет (без питания)
|
500
Пансион (проживание и питание):
|
Категория номера
|
Стоимость проживания руб/сутки/чел
|
Одноместное размещение
|Двухместное размещение
|
"Люкс+" (двухместный)
|
6150
|3750
|
"Люкс" (двухместный)
|
5650
|3600
|
"Полулюкс" (двухместный)
|
5200
|3550
|
"Одноместный"
|
3600
|
"Двухместный"
|
4300
|2950
|
Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" (взросл.)
|
2700
|
Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере (взросл)
|
2200
|
Дополнительное место (ребенок до 11 лет)
|
2200
|
Проживание ребенка до 3-х лет без питания
|
500
Прейскурант: номерной фонд при санаторно-курортном лечении. Утвержден 23.01.2017 года
|
Категория номера
|
Стоимость проживания руб/сутки/чел
|
За одного человека
|
За 2-х/с каждого
|
"Люкс+" (двухместный)
|
7250
|
4800
|
"Люкс" (двухместный)
|
6750
|
4650
|
"Полулюкс" (двухместный)
|
6200
|
4450
|
"Одноместный"
|
4750
|
"Двухместный"
|
5400
|
4000
|
Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" (старше 11 лет)
|
3800
|
Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере (старше 11 лет)
|
3300
|
Дополнительное место (ребенок до 11 лет)
|
2850
|
Проживание ребенка до 3-х лет без питания, без лечения
|
500
Питание:
Питание организуется в столовой санатория.
Отдых и развлечения:
На территории работает сауна и бассейн, есть солярий, тренажерный зал, бильярд, теннис. Для детей предусмотрена детская комната и игровая площадка на улице.
Дополнительная информация:
Медцентр принимает заявки на проведение корпоративов и праздников.
Как добраться:
Из Владивостока городским автобусом №6д до остановки "Санаторий Океан".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.