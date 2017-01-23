Расположение:

Медицинский центр "Океан" расположен в пригороде г.Владивостока в районе Садгорода.

Одно из направлений работы поликлинического отделения МЦ "Океан" – это колопроктология, область медицины, изучающая болезни толстой (прямой и ободочной) кишки, заднего прохода и параректальной области. Прием ведет Зайцев М.В.

Лечебная база:

Грязелечение ( морская лечебная грязь):аппликации, электрофорез, гальвано грязь, ингаляции с грязевым отжимом, тампоны;

Привозная минеральная вода;

Водолечение: лечебные ванны, включая озоновые, хвойные, жемчужные, углекислые, кислородные, скипидарные, ароматические, на основе природных солей, а также различные души: подводный (гидромассаж), Шарко, веерный, восходящий, циркулярный;

Аппаратная физиотерапия: ультразвук, магнитотерапия, КВЧ-терапия, лекарственный электрофорез, микроволновая терапия, вибросауна, светолечение, ингаляции, солярий Кетлера, биомагнитная камера Савина;

Обследование организма: УЗИ органов, МРТ;

Диагностика и лечение всех видов аритмий.

МЦ "Океан" оснащен современным комплексом для проведения инвазивной и неинвазиавной диагностики нарушений ритма сердца, проводятся ХМ ЭКГ, СМАД, ВСЭФИ сердца, РЧА, программации ЭКС и АИКД. Оборудование, позволяет определять места аритмий в сердце и воздействовать на очаг аритмии.

Все процедуры и операции проводятся врачом из г. Томск к.м.н. Егай Ю.В.

Лицензия ЛО-25-01-002131.

Проживание:

Отдыхающие размещаются в номерах в жилом корпусе:

Номер "Стандарт" 1-но, 2-х и 4-х местный. В номере: односпальные кровати, холодильник, телевизор, чайник, шкаф, санузел (туалет, душ и раковина), балкон;

Номер "Полулюкс" 2-х местный двухкомнатный. В спальне: двуспальная кровать. В гостиной: мягкая мебель, холодильник, чайник, телевизор, посуда. Также есть санузел (талет, душ, раковина) и балкон;

Номер "Люкс" 2-х местный. В номере: двуспальная кровать, кресло, стол, холодильник, телевизор, чайник, посуда. Есть лоджия и санузел (туалет, душ, раковина);

Номер "Люкс +" 2-х местный. В номере большая гостиная комната с большим диваном,кондиционером, холодильником, эл. чайником. Имеется рабочий стол оснащенный компьютером, ЖК телевизор. Другая комната — с двуспальной кроватью, комодом, с ЖК телевизором.

Стоимость проживания на 2017 год:

Гостиница:

Прейскурант номерного фонда ООО "Медицинский центр "Океан". Утвержден 23.01.2017 года Категория номера Стоимость проживания руб/сутки/чел Одноместное размещение Двухместное размещение "Люкс+" (двухместный) 5400 5900 "Люкс" (двухместный) 4900 5600 "Полулюкс" (двухместный) 4300 5100 "Одноместный" 2700 "Двухместный" 3300 3900 Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" 1900 Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере 1400 Проживание ребенка до 3-х лет (без питания) 500

Пансион (проживание и питание):

Категория номера Стоимость проживания руб/сутки/чел Одноместное размещение Двухместное размещение "Люкс+" (двухместный) 6150 3750 "Люкс" (двухместный) 5650 3600 "Полулюкс" (двухместный) 5200 3550 "Одноместный" 3600 "Двухместный" 4300 2950 Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" (взросл.) 2700 Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере (взросл) 2200 Дополнительное место (ребенок до 11 лет) 2200 Проживание ребенка до 3-х лет без питания 500

Прейскурант: номерной фонд при санаторно-курортном лечении. Утвержден 23.01.2017 года

Категория номера Стоимость проживания руб/сутки/чел За одного человека За 2-х/с каждого "Люкс+" (двухместный) 7250 4800 "Люкс" (двухместный) 6750 4650 "Полулюкс" (двухместный) 6200 4450 "Одноместный" 4750 "Двухместный" 5400 4000 Дополнительное место в номере "Люкс" и "Полулюкс" (старше 11 лет) 3800 Дополнительное место в "Двухместном" и "Одноместном" номере (старше 11 лет) 3300 Дополнительное место (ребенок до 11 лет) 2850 Проживание ребенка до 3-х лет без питания, без лечения 500

Питание:

Питание организуется в столовой санатория.

Отдых и развлечения:

На территории работает сауна и бассейн, есть солярий, тренажерный зал, бильярд, теннис. Для детей предусмотрена детская комната и игровая площадка на улице.

Дополнительная информация:

Медцентр принимает заявки на проведение корпоративов и праздников.

Как добраться:

Из Владивостока городским автобусом №6д до остановки "Санаторий Океан".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.