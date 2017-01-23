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Океан
4.9
Рейтинг

Океан

В клинике 33 врача
Адреса
ул. Садгородская, 21
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Регистратура
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Предлагается проживание гостиничного типа, проживание с лечением, туры выходного дня. Сауна и бассейн, солярий, тренажерный зал, бильярд, теннис. Для детей предусмотрена детская комната и игровая площадка на улице.

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Врачи работающие в клинике
Вахрушев Николай Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Вахрушев Николай Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Стужин Сергей Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Стужин Сергей Александрович

Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Ананьев Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ананьев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
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Белов Сергей Анатольевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белов Сергей Анатольевич

Торакальный хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Торакальный хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Петухов Василий Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петухов Василий Васильевич

Пластический хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Пластический хирург
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Прудников Александр Александрович
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Прудников Александр Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 2 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 2 года
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Принимает детей
Григорян Ованнес Мнацаканович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Григорян Ованнес Мнацаканович

Уролог
Стаж 3 года
Уролог
Стаж 3 года
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Гольтяева Марина Евгеньевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гольтяева Марина Евгеньевна

Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 10 лет
Психотерапевт, Психиатр-нарколог
Стаж 10 лет
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Зайцев Максим Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зайцев Максим Валерьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 11 лет
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 11 лет
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Причинич Людмила Афанасьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Причинич Людмила Афанасьевна

Рентгенолог
Стаж 12 лет
Рентгенолог
Стаж 12 лет
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Стужина Инесса Львовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Стужина Инесса Львовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Курилюк Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курилюк Александра Сергеевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Матрунецкий Олег Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матрунецкий Олег Николаевич

Пульмонолог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
Пульмонолог, Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
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Слайковский Елисей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слайковский Елисей Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Ковтыка Анна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтыка Анна Юрьевна

Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Вострикова Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вострикова Юлия Анатольевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Притуло Александр Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Притуло Александр Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 9 лет
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Щербаков Максим Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербаков Максим Александрович

Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж не указан
Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж не указан
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Верин Владимир Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верин Владимир Владимирович

Зав. отделением, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Чабян Олег Рафикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чабян Олег Рафикович

УЗИ-специалист
Стаж 23 года
УЗИ-специалист
Стаж 23 года
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Егай Юрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Егай Юрий Владимирович

Кардиолог, Аритмолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Аритмолог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Баландина Рита Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баландина Рита Алексеевна

Мануальный терапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт
Стаж не указан
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Горева Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горева Татьяна Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Коростелева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коростелева Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 41 год
Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 41 год
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Мамонова Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонова Людмила Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 25 лет
Физиотерапевт
Стаж 25 лет
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Свиньина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свиньина Елена Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
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Скрынникова Лилия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скрынникова Лилия Николаевна

Физиотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 38 лет
Физиотерапевт, Гирудотерапевт
Стаж 38 лет
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Чеглаков Артур Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеглаков Артур Александрович

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
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Молчанова Марина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчанова Марина Сергеевна

Терапевт
Стаж 2 года
Терапевт
Стаж 2 года
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Игнаева Евгения Чимитовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнаева Евгения Чимитовна

Мануальный терапевт
Стаж 6 лет
Мануальный терапевт
Стаж 6 лет
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Ольховская Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ольховская Ирина Юрьевна

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 37 лет
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 37 лет
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Ибрагимов Тагир Алиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ибрагимов Тагир Алиевич

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
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Добровольная Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Добровольная Юлия Александровна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметик-эстетист
Стаж не указан
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