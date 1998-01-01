Бубнов Олег Юрьевич

Владивостокский государственный медицинский институт, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Ряд циклов повышения квалификации и сертификации по ортопедии-травматологии, 1985–2004 гг.
Повышение квалификации, ряд обучений по остеопорозу, участие в конгрессах, школах, 2006-2013 гг.
Первичная подготовка и сертификационные циклы по организации здравоохранения (Владивостокский государственный медицинский университет), 2001 и 2007 гг.
«Основные направления реформ здравоохранения на региональном уровне» + сертификат по организации здравоохранения, 144 часа, НЦССХ им. А.Н. Бакулева АМН, г. Москва, 2008 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
ГКБ СМП (ГКБ № 2) г. Владивосток, должность: врач ортопед-травматолог, с 1985 по 1998 гг.
Служба в УВД, госпиталь управления внутренних дел Приморского края, врач ортопед-травматолог, с 1998 по 2000 гг.
Служба в УВД, госпиталь управления внутренних дел Приморского края, заместитель начальника госпиталя, с 2000 по 2001 гг.
Служба в УВД, госпиталь управления внутренних дел Приморского края, начальник госпиталя (главный врач),с августа 2001 г. по декабрь 2007 г.
Управление здравоохранения ОАО «РЖД»; должность: Заместитель начальника Региональной дирекции медицинского обеспечения на Восточно-Сибирской железной дороге, г. Иркутск, с декабря 2007 г. по май 2009 г.
Главный хирург-эксперт федерального медицинского учреждения «Дальневосточный окружной медицинский центр» ФМБА России, г. Владивосток, с 4 мая 2009 г. по 29 марта 2010 г.
Главный врач Городской клинической больницы № 4 г. Владивостока, с 30 марта 2010 г. по октябрь 2012 г.
И.о. директора Департамента здравоохранения Приморского края, с октября 2012 г. по октябрь 2013 г.
Директор Медицинского центра ДВФУ, с декабря 2013 г. по настоящее время
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