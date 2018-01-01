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Университетская клиника
5.8
Рейтинг

Университетская клиника

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 59Е
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Врачи работающие в клинике
Тарасенко Александр Юрьевич
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Тарасенко Александр Юрьевич

Эндоскопист
Стаж 6 лет
Эндоскопист
Стаж 6 лет
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