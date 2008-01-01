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  3. Тарасенко Александр Юрьевич
Тарасенко Александр Юрьевич
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Тарасенко Александр Юрьевич

Эндоскопист
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2008 - 2014 гг.
  • Аспирант ДВФУ (института биомедицины, кафедра клинической медицины)
Курсы повышения квалификации
  • Эндоскопическая хирургия МКНЦ им. А. С Логинова г. Москва 2017 г
  • Фотодинамическая терапия МНИОИ им. П. А Герцена г. Москва 2017 год
  • Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ). НИИ ККБ №1 им. Очаповского г. Краснодар 2020 год
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
Первичный приём детей
Эндоскопист
По запросу
11 отзывов

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