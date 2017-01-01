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  3. Ткачук Алексей Валерьевич
Ткачук Алексей Валерьевич
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Ткачук Алексей Валерьевич

Эндоскопист
Стаж 1 год
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Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело 2017 год. Первичная аккредитация Врач-лечебник (врач терапевт участковый)
  • ТГМУ, Клиническая ординатура по специальности Эндоскопия, 2019 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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