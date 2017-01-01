Ткачук Алексей Валерьевич

Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах. Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность. Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения