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Приморский краевой онкологический диспансер
Государственная
В клинике 15 врачей
Адреса
ул. Русская, 59
- +7 (423) 232 53 79, регистратура
- +7 (423) 232 63 41, гл. врач
- +7 (423) 201 35 36, кабинет платных услуг
- +7 (423) 232 70 48, кабинет платных услуг
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Информация
В отделении радионуклидной диагностики (ОРНД) выполняются радиодиагностические исследования с помощью радиофармпрепаратов (далее РФП) методом комбинированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/КТ).
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 6 лет
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Принимает детей
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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