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Виговская Эльвира Олеговна
7.5
6
Виговская Эльвира Олеговна
Гинеколог
,
Онколог
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Консультация взрослых
Онколог
По запросу
6 отзывов
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