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Дихтяр Татьяна Николаевна
6.3
1
Дихтяр Татьяна Николаевна
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-онколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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